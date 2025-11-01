Świetny mecz reprezentanta Polski! Jego forma rośnie z każdym występem
Reprezentant Polski Aleksander Balcerowski był jednym liderów Unicai Malaga w meczu z Girona Basquet - uzyskał tzw. double-double zdobywając 13 punktów i mając 10 zbiórek, a jego drużyna pokonała rywala 95:71 w piątej kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy ACB.
Polak przebywał na parkiecie 24 minuty. Trafił pięć z siedmiu rzutów za dwa punkty i trzy z pięciu wolnych. Wszystkie statystyki złożyły się na drugi w zespole Malagi wskaźnik efektywności - 20.
ZOBACZ TAKŻE: Dominacja szczecinian. Pewne zwycięstwo w meczu "starych znajomych"
Najwyższy - 22 - miał urodzony na Dominikanie, ale mający hiszpańskie obywatelstwo i występy w reprezentacji tego kraju Jose Tyson Perez, zdobywca 18 pkt.
Unicaja ma bilans 3-2 i zajmuje siódmą lokatę w tabeli, w której z kompletem czterech zwycięstw prowadzi La Laguna Teneryfa.Przejdź na Polsatsport.pl