Świetny mecz reprezentanta Polski! Jego forma rośnie z każdym występem

Polak przebywał na parkiecie 24 minuty. Trafił pięć z siedmiu rzutów za dwa punkty i trzy z pięciu wolnych. Wszystkie statystyki złożyły się na drugi w zespole Malagi wskaźnik efektywności - 20.

Najwyższy - 22 - miał urodzony na Dominikanie, ale mający hiszpańskie obywatelstwo i występy w reprezentacji tego kraju Jose Tyson Perez, zdobywca 18 pkt.

Unicaja ma bilans 3-2 i zajmuje siódmą lokatę w tabeli, w której z kompletem czterech zwycięstw prowadzi La Laguna Teneryfa.

