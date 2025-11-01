Ukoronowanie sezonu wyścigów konnych na świecie. Polsat Sport pokaże Breeders' Cup Classic

Breeders' Cup Classic to wyścig najwyższej rangi (G1) dla koni pełnej krwi angielskiej w wieku 3 lat i starszych, rozgrywany na dystansie 1 i 1/4 mili (około 2 kilometrów). W przeciwieństwie do takich gonitw jak Kentucky Derby, Breeders' Cup nie jest przypisany do jednego toru. Co roku gospodarzem może być inna lokalizacja, co pozwala na przyciągnięcie fanów z różnych części USA (choć w 2025 roku, podobnie jak przed rokiem, zmagania odbędą się w Del Mar). O tym, jak ważne jest to wydarzenie, może świadczyć fakt, iż zwycięstwo w Breeders' Cup zapewnia często miejsce w Hall of Fame dla koni i ich dżokejów, a w ubiegłym roku łączna frekwencja w ciągu dwóch dni na torze Del Mar wynosiła 67 418 osób!

ZOBACZ TAKŻE: Co za dzień! Dwie wielkie niespodzianki podczas Royal Ascot

Ten wyścig określany jest obecnie mianem czwartej części amerykańskiego Wielkiego Szlema, w którego skład wchodzą jeszcze gonitwy z tradycyjnej Potrójnej Korony (Kentucky Derby, Preakness Stakes i Belmont Stakes). Pierwszym koniem, który sięgnął po Szlema w tej konfiguracji, był American Pharaoh, który w 2015 roku do Potrójnej Korony dołożył zwycięstwo w Breeders' Cup Classic. Wcześniej, bo w 1941 roku, "Poczwórną koronę" zdobył Whirlaway, tyle że wówczas czwartą gonitwą zaliczaną do tego cyklu był Travers Stakes.

Rekordzistą wśród koni jest Tinzow, który jako jedyny wygrał Classic dwukrotnie (2000, 2001). Wśród dżokejów po 5 zwycięstw mają na koncie Chris McCarron i Jerry Bailey, a spośród trenerów najwięcej wygranych ma Bob Baffert (4).

Ze względu na niezwykłą jakość startujących w Breeders' Cup Classic koni, bardzo trudno wskazać jest faworyta, a najlepiej świadczy o tym edycja z 1993 roku, która zakończyła się największym zaskoczeniem w historii cyklu - wygrał wówczas Arcangues pod dżokejem Jerrym Baileyem, a za 2 dolary, postawione na taki scenariusz, płacono aż 260,20 dolarów, co do dziś pozostaje rekordem tej gonitwy.

W tegorocznej edycji również nie zabraknie wyjątkowych koni — na starcie stanie dziewięć wierzchowców, w tym tylko jeden reprezentujący Japonię. Wstępne prognozy każą upatrywać faworyta w Fierceness pod dżokejem Johnem Velazquezem, który zasłynął wygrywając Florida Derby w 2024 roku o rekordowe 13,5 długości, a następnie w tym samym roku triumfował również w Travers Stakes. Nikogo jednak nie zdziwi, gdy po zwycięstwo sięgnie któryś z pozostałych koni: japoński Forever Young (triumfator Saudi Cup 2025), ubiegłoroczny zwycięzca Sierra Leone czy Journalism, który w tym roku wygrał Preakness Stakes. Jedno jest pewne – wielkich emocji nie zabraknie!



Breeders' Cup to prawdziwe święto wyścigów konnych, które przyciąga największe talenty i najlepiej wytrenowane konie, a jego rozmach i prestiż sprawiają, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na wyścigowym kalendarzu. Transmisję Longines Breeders' Cup Classic 2025 będzie można śledzić 1 listopada od godziny 22.30 w Polsacie Sport 2.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport