19-latka w finale! Bardzo blisko trofeum

Joint została przełamana w siódmym gemie pierwszego seta i od tamtej pory ani razu nie wyszła na prowadzenie. Pierwszy pojedynek tych tenisistek rozstrzygnął się w 58 minut. Bardziej wyrównany był trzysetowy mecz Kanadyjek, który trwał godzinę i 43 minuty. Fernandez pewnie wygrała pierwszego seta, lecz później inicjatywę przejęła Mboko.

Niedzielny finał w Hongkongu rozpocznie się o godzinie 9.00 czasu polskiego. Mboko i Bucsa do tej pory mierzyły się tylko raz. 5 maja w półfinale turnieju na kortach ziemnych w Rzymie kanadyjska tenisistka zwyciężyła 6:3, 6:2.

W zeszłym sezonie w Hongkongu triufowała Diana Sznajder, a w 2023 roku wygrała Leylah Fernandez. W latach 2019-22 turniej nie był rozgrywany.

PAP