Znany tenisista zakończył karierę! Ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe

Bopanna został też najstarszym wielkoszlemowym męskim mistrzem w erze open, gdy w zeszłym roku wygrał Australian Open w grze podwójnej z Australijczykiem Matthew Ebdenem, co zapewniło mu awans na szczyt rankingu.

W jego kolekcji najważniejszych trofeów znajduje się również tytuł French Open w grze mieszanej, który zdobył w 2017 roku w parze z Kanadyjką polskiego pochodzenia Gabrielą Dabrowski.

"Jak żegnać się z czymś, co nadało sens twojemu życiu? Po 20 niezapomnianych latach w tourze nadszedł czas… Oficjalnie odwieszam rakietę" – poinformował Bopanna w mediach społecznościowych.

W karierze wygrał 26 turniejów w deblu i jeden w mikście. Zakończył karierę po porażce w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu, w którym grał w parze z Kazachem Aleksandrem Bublikiem. Kilka dni wcześniej, gdy występował wspólnie z Amerykaninem Benem Sheltonem, musieli uznać wyższość Jan Zielińskiego i Czecha Adama Pavlaska w półfinale imprezy w Bazylei.

