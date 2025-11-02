19-latka zgarnęła tytuł WTA. Wielki sukces!

Mboko, 21. zawodniczka światowego rankingu, w sierpniu zanotowała największy sukces, zdobywając tytuł Canadian Masters 1000. Wówczas na twardych kortach w Montrealu wygrała w finale z prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego Japonką Naomi Osaką. Okazała się najlepsza w zawodach WTA 1000, grając w nich dzięki „dzikiej karcie”. Wcześniej uczyniły to tylko Rosjanka Maria Szarapowa w Cincinnati w 2011 roku i Kanadyjka Bianca Andreescu w Indian Wells w 2019.

Bucsa (68. w WTA) po raz pierwszy w karierze grała w finale turnieju WTA 250. Obie dotąd tylko raz zmierzyły się w bezpośrednim pojedynku. Kanadyjka zanotowała zwycięstwo w dwóch setach w pierwszej rundzie kwalifikacji majowego turnieju WTA 1000 w Rzymie na kortach ziemnych.

Victoria Mboko - Cristina Bucsa 7:5, 6:7 (9-11), 6:2