Aleksander Śliwka zostanie ojcem! Ten wpis mówi wszystko

Julian CieślakSiatkówka

Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska-Śliwka przekazali wspaniałe informacje. Para spodziewa się dziecka. "Rozwijamy nasz mały zespół" napisali w swoich mediach społecznościowych.

Aleksander Śliwka w stroju reprezentacji Polski, z wstawką ukazującą ciążowy brzuch.
fot. PAP, Aleksander Śliwka (Instagram)
Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska-Śliwka spodziewają się dziecka

Aleksander Śliwka pochwalił się świetnymi informacjami. Tym razem mowa jednak o sprawach pozaboiskowych. Siatkarz i jego żona Jagoda Gruszczyńska-Śliwka przekazali, że spodziewają się dziecka.

 

"Rozwijamy nasz mały zespół. Trzyosobowa rodzina już wkrótce" - napisali w swoich mediach społecznościowych.

 

Reprezentant Polski w tym sezonie reprezentacyjnym sięgnął po złoto Ligi Narodów, lecz kolejnych tygodni nie mógł zaliczyć do udanych. Kontuzja wyeliminowała go bowiem z udziału w mistrzostwach świata na Filipinach. Teraz natomiast przyszedł czas na wspaniałe wieści pozasportowe.

