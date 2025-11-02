Aleksander Śliwka zostanie ojcem! Ten wpis mówi wszystko

Aleksander Śliwka pochwalił się świetnymi informacjami. Tym razem mowa jednak o sprawach pozaboiskowych. Siatkarz i jego żona Jagoda Gruszczyńska-Śliwka przekazali, że spodziewają się dziecka.

ZOBACZ TAKŻE: Potężny występ polskiego atakującego! 36 punktów w jednym meczu

"Rozwijamy nasz mały zespół. Trzyosobowa rodzina już wkrótce" - napisali w swoich mediach społecznościowych.

Reprezentant Polski w tym sezonie reprezentacyjnym sięgnął po złoto Ligi Narodów, lecz kolejnych tygodni nie mógł zaliczyć do udanych. Kontuzja wyeliminowała go bowiem z udziału w mistrzostwach świata na Filipinach. Teraz natomiast przyszedł czas na wspaniałe wieści pozasportowe.