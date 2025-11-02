Beniaminek rozbity! Bogdanka LUK Lublin z trzecim zwycięstwem w tym sezonie

Mecz rozpoczął się od wyrównanej gry obu zespołów. Zacięta rywalizacja toczyła się mniej więcej do połowy partii, a później na trzypunktowe prowadzenie wyszli mistrzowie Polski (19:16). Już go nie wypuścili i wygrali pierwszego seta 25:22.

W drugim przewagę lublinianie zaczęli wypracowywać już od początku (10:6). Z czasem ich prowadzenie zaczęło rosnąć, aż w końcu osiągnęło aż dziewięć punktów (22:13). Stało się jasne, że w tym secie gospodarze wiele już nie ugrają. Swojej szansy musieli szukać w trzeciej partii.

Ale nie znaleźli. Bogdanka od początku do końca kontrolowała przebieg partii i nie dała rywalom poczuć smaku prowadzenia ani przez moment. Lublinianie grali pewnie, odważnie oraz efektywnie. W zaledwie 1,5 godziny zakończyli to spotkanie, wygrywając 3:0.

Najlepszym siatkarzem tego meczu wybrano Wilfredo Leona. Przyjmujący reprezentacji Polski zdobył 14 punktów: 10 atakiem i cztery zagrywką.

To już trzecie zwycięstwo siatkarzy z Lublina w obecnym sezonie PlusLigi. Wcześniej mistrzowie Polski pokonali Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa (3:0) i ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle (3:2).

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)