Miedź to drużyna ze środka tabeli Betclic 1 Ligi, która po kiepskim początku sezonu zaczyna punktować regularnie. Spośród wszystkich drużyn w lidze nikt jeszcze nie wygrał w Legnicy, "Miedzianka" jest niepokonana w roli gospodarza. Zawodnicy Janusza Niedźwiedzia postawili się w czwartek w Pucharze Polski Jagiellonii Białystok, ostatecznie jednak przegrali 2:3.





Beniaminek z Krakowa po fantastycznym początku sezonu nie prezentuje się już tak imponująco. Zmiana trenera na razie nie pomogła - Gino Lettieri nie wygrał jeszcze meczu w roli szkoleniowca Wieczystej. W debiucie jego drużyna zremisowała z GKS-em Tychy 3:3, a w kolejnym meczu przegrała 2:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Krakowianie wciąż są jednak na pozycji dającej baraże, ale do drugiego Śląska Wrocław tracą już cztery punkty.





Będzie to pierwsze starcie w historii tych dwóch klubów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - KS Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 20:15.

ST, Polsat Sport