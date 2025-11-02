Po świetnym początku sezonu beniaminek z Bytomia nieco obniżył loty - nie wygrał żadnego z ostatnich czterech ligowych spotkań, ale wciąż znajduje się na miejscu premiowanym barażami o awans do PKO BP Ekstraklasy. We wtorek Polonia rozgromiła w Pucharze Polski 7:0 rezerwy LKS-u Goczałkowice-Zdrój, w barwach których wystąpił Łukasz Piszczek.





W tygodniu swój mecz w Pucharze Polski rozgrywał też Znicz. Pruszkowianie poradzili sobie jednak znacznie gorzej i przegrali na własnym boisku 0:3 z Koroną Kielce. Radosław Majewski i spółka gorzej od swojego niedzielnego rywala prezentują się również w lidze. Znicz zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi z zaledwie trzema zwycięstwami na koncie.





W poprzednim starciu obu zespołów górą była drużyna z Pruszkowa, która wygrała z Polonią 4:1 w meczu 24. kolejki sezonu 2015/16 2. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 17:00.

