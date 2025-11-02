Rzeszowianie zaliczyli dwie ligowe porażki z rzędu - najpierw przegrali u siebie wysoko z ŁKS-em 1:4, a następnie na wyjeździe z liderem ligi, Wisłą Kraków, 1:2. Podopieczni Marka Zuba dobre mecze przeplatają słabszymi - w tym sezonie wygrywali i przegrywali po sześć razy. Obecnie zajmują siódme miejsce i tracą zaledwie jeden punkt do strefy barażowej.





Pogoń Siedlce w tabeli Betclic 1 Ligi znajduje się na ósmym miejscu, tuż za Stalą. Siedlczanie w ostatniej kolejce pokonali przed własną publicznością ŁKS 3:1. Do siatki z rzutu karnego trafił obrońca, a jednocześnie najlepszy strzelec drużyny, Marcin Flis. Zawodnicy Adama Noconia szczególnie imponują w meczach wyjazdowych - w całej ligowej stawce w roli gościa lepiej radzi sobie tylko Wisła Kraków.





W poprzednim starciu tych drużyn lepsza okazała się Pogoń, która zwyciężyła z zespołem z Rzeszowa 4:2 w ramach 25. kolejki ubiegłego sezonu rozgrywek Betclic 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 12:00.

ST, Polsat Sport