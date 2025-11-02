Błysk Lionela Messiego na nic. Inter poniósł porażkę

Piłka nożna

Lionel Messi strzelił gola w końcówce drugiego meczu pierwszej rundy play-off ligi MLS. Jego Inter Miami przegrał na wyjeździe z niżej rozstawionym Nashville SC 1:2. W rywalizacji jest remis 1-1. Decydujące o awansie spotkanie odbędzie się 8 listopada na Florydzie.

Lionel Messi w różowej koszulce piłkarskiej uśmiecha się i wskazuje palcem
fot. PAP/EPA
Lionel Messi

Sobotni wynik to pierwsze zwycięstwem Nashville (nr 6) nad Miami (3) od 17 maja 2023 roku, kiedy to także zanotowano wynik 2:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Cudze chwalicie, swego nie znacie?

 

Gospodarze do przerwy prowadzili już 2:0 po bramkach Sama Surridge'a z karnego (9.) i Josha Bauera (45.). Rywale zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem - honorowego gola zdobył Messi (90.).

 

Argentyńczyk z 32 trafieniami prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych ligowych strzelców.

 

- Naszym zadaniem jest wspólna praca. W tym tkwi piękno tej gry - ocenił trener zwycięskiej drużyny B.J. Callaghan, nawiązując do ograniczenia poczynań Messiego na boisku.

 

- Nigdy nie myślisz, że całkowicie wyeliminujesz go z gry, ale musisz być w stanie zneutralizować niektóre z rzeczy, które próbują zrobić wybitni zawodnicy - dodał.

 

Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy się w półfinale Konferencji Wschodniej z Cincinnati lub Columbus Crew. Cincinnati prowadzi w serii 1-0.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEINTER MIAMILEO MESSILIONEL MESSIMESSIMLSPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Slavia Praga - Banik Ostrawa. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 