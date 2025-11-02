Cztery gole, dogrywka i czerwona kartka! W tych hitowych derbach było wszystko

Celtic prowadził do przerwy 1:0, a wynik spotkania otworzył Johnny Kenny. Gdy w 38. minucie czerwoną kartkę zobaczył pomocnik Rangersów Thelo Aasgaard, wydawało się, że faworyci wywalczą pewny awans do finału.

W 81. minucie Rangersi niespodziewanie doprowadzili do remisu. Rzut karny wykorzystał James Tavernier.

W dogrywce strzelali już tylko piłkarze Celtiku. Trafienie na 2:1 zanotował Callum McGregor, natomiast wynik ustalił nastoletni Callum Osmand.

Obie drużyny w ostatnim czasie zmieniły trenerów. Nowym-starym szkoleniowcem Celtiku został Martin O'Neill, a za wyniki Rangersów od niedawna odpowiada Danny Rohl.

Finałowymi rywalami Celtiku będą piłkarze St. Mirren.

Celtic - Rangers 3:1 po dogrywce (1:1, 1:0)

Bramki: Kenn 25, McGregor 93, Osmand 109 - Tavernier 81 (rzut karny)

Celtic: Schmeichel, Ralston, Trusty, Scales, Saracchi (Tierney 77) - McGregor, Engels - Tounekti (Forrest 66), Nygren (Hatate 71), Maeda (Balikwisha 110) - Kenny (Osmand 71)

Rangers: Butland - Djiga (Rothwell 102), Souttar, Cornelius - Tavernier, Raskin (Antman 90), Diomande (Moore 71), Meghoma (Aarons 90+3) - Danilo (Gassama 46), Aasgard - Chermiti (Miovski 71)

Żółte kartki: Trusty, Ralston, Maeda, McGregor, Engels, Osmand - Cornelius, Rasking, Souttar

Czerwona kartka: Aasgard 38

BS, Polsat Sport