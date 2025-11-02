Edward Iordanescu został zwolniony z Legii Warszawa. Na razie władze klubu nie wydały oficjalnego komunikatu w sprawie następcy Iordanescu. Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera Legii przejmie dotychczasowy asystent Rumuna, a zarazem były zawodnik stołecznej drużyny - Inaki Astiz, ale opinię publiczną rozpala dyskusja o nazwiskach stałego następcy. O tym dyskutowali również eksperci w „Cafe Futbol”.

- W kadrze szukaliśmy też nie wiadomo kogo z CV, a Jan Urban jako normalny człowiek zbudował bardzo szybko spokojne relacje. Vukovic był w jakimś momencie szykowany, ale nie chcieli go spalić. Raz ratował Legię w trudnym momencie po kadencji trenera Michniewicza i nie przedłużono z nim umowy. Poszedł do Piasta Gliwice, zyskał doświadczenie i jest na tyle ustatkowanym i spokojnym człowiekiem z doświadczeniem, który jest kandydatem. On albo Robert Kolendowicz, bo to są ludzie, którzy rozumieją. Obserwowałbym też trenerów takich jak Mariusz Misiura – bardzo spokojny i merytoryczny, na dłuższą metę to powinien być człowiek jeśli nie na już, to w przyszłości dla Legii – powiedział Marek Wasiluk.

Nietypową listę kandydatów wymienił za to Roman Kosecki, który mimo, że widziałby na tym stanowisku polskiego trenera, to dodał do niej… Xaviego, Garetha Southgate’a czy Wayne’a Rooneya.

- Dariusz Banasik tak samo jak Piotr Stokowiec są dobrymi opcjami. Na rynku są też tacy ludzie jak Gareth Southgate, Wayne Rooney, Thiago Motta, Xavi. Uważam, że najlepszym wyborem byłby Ange Postecoglou. Jest Erik Ten Hag, Ruud Van Nistelrooy, Dragan Stojkovic. Tylko pytanie czy chcemy zabajerować, to przeczytałem wam listę bajerantów. Dobrych piłkarzy, być może dobrych w ligach zagranicznych. Jeśli przychodzisz do Polski, to nie dostaniesz miliarda euro, aby kupić piłkarzy jak Manchester City. Przychodzisz i masz kadrę taką jaką masz. Ja stawiam na Polaka. Jest wolny Michał Probierz, Dariusz Banasik, Piotr Stokowiec, oczywiście też Vuko i Marek Saganowski. Niech Legia myśli, ale wybierałbym Polaków – podsumował Kosecki.

Zdaniem Romana Kołtonia niedocenianym trenerem, który mógłby odjąć Legię jest Aleksandar Vukovic.

- Niech wybierze Bobić z Żewłakowem, ale niech kierują się mądrością. Kilka nazwisk mi się podoba, uważam, że Vukovic jest niedoceniany. Tak samo Kolendowicz. Poszedłbym w trenera z Niemiec, a Bobić ma takie kontakty, że mógłby znaleźć ciekawego niemieckiego trenera. Kadra nie jest jednak tak słaba jak punktowanie. Bobić jest wyrazicielem polskości, bo zdiagnozował, że w kadrze jest za mało Polaków i próbujmy to naprawić. To stało się latem. Pytanie o ich dyspozycję jest szerszą dyskusją. Bobić powiedział jednak wyraźne zdanie. Za dużo w pionie sportowym było zmian jeśli chodzi o dyrektorów i trenerów – dodał Roman Kołtoń.

Cała rozmowa z „Cafe Futbol” dostępna w materiale wideo.

