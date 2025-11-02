Fatalne wieści ws. reprezentanta Polski. "Ogromne rozczarowanie"

Julian CieślakPiłka nożna

Jakub Moder w obecnym sezonie jeszcze ani razu nie wystąpił w barwach Feyenoordu. Sytuacja prędko się nie zmieni. Pomocnik przeszedł operację kontuzjowanych pleców i wypadł na kolejne kilka miesięcy.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach oklaskuje.
fot. PAP
Trener Feyenoordu Robin van Persie przekazał informacje o stanie zdrowia Jakuba Modera

Na początku tego roku Jakub Moder zanotował znakomite wejście do drużyny Feyenoordu. Klub z Rotterdamu pozyskał Polaka z Brighton za 1,5 miliona euro, a ten szybko udowodnił, że jego wartość jest wyższa, prezentując na boisku świetną dyspozycję i stając się liderem środka pola swojego zespołu.

 

Niestety, w lecie sytuacja zmieniła się ze względu na problemy zdrowotne Modera. 26-latek cierpiał nie bliżej nieokreślone problemy z plecami i od początku tego sezonu nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania.

 

Teraz na konferencji prasowej nowe wieści ws. Modera przekazał trener Feyenoordu, Robin van Persie.

 

- Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie - zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu - wyjaśnił Holender.

 

- W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - dodał szkoleniowiec Feyenoordu.

