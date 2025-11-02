Gol i asysta! Kolejny świetny mecz reprezentanta Polski w Bundeslidze (WIDEO)

Kamiński, który grał od pierwszego gwizdka, asystował przy trafieniu El Mali w czwartej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy, a sam umieścił piłkę w siatce w dziewiątej dodatkowej minucie, ustalając wynik.

Goście w końcowych kilkunastu minutach grali w dziewiątkę, bowiem czerwone kartki ujrzeli Surinamczyk Immanuel Pherai i Portugalczyk Fabio Vieira.

FC Koeln zajmuje szóste miejsce w tabeli, z dorobkiem 14 punktów, ale może go jeszcze wyprzedzić Hoffenheim, który rozgrywa mecz w Wolfsburgu. Prowadzi z kompletem 27 punktów Bayern Monachium, który w sobotę pokonał u siebie Bayer Leverkusen 3:0. Było to 15. z rzędu zwycięstwo piłkarzy z Bawarii od początku sezonu, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei goście ponieśli pierwszą ligową porażkę na wyjeździe od 27 maja 2023.

Żaden inny klub z najsilniejszych lig Europy nie miał tak udanego otwarcia sezonu. Wcześniej rekord należał do AC Milan z rozgrywek 1992/93, który wygrał pierwsze 13 spotkań.

FC Koeln - Hamburger SV 4:1 (1:0)

Bramki: Ache 25, Kainz 48, El Mala 90+4, Kamiński 90+9 - Dompe 61

FC Koeln: Schwabe - Schmied (Sebulonsen 46), Martel, Ozkacar - Kamiński, Johannesson (Heintz 67), Huseinbasic, Lund - Maina (El Mala 67), Kainz (Krauss 67) - Ache (Bulter 73)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis (Gocholeishvili 77), Vusković, Elfadli, Muheim - Remberg, Lokonga (Glatzel 90) - Philippe (Pherai 77), Vieira, Dompe (Rossing-Lelesiit 90) - Konigsdorffer (Poulsen 59)

Żółte kartki: Bulter - Remberg, Vieira, Pherai, Poulsen

Czerwone kartki: Pherai 79 (za dwie żółte kartki), Vieira 83 (za dwie żółte kartki)

BS, PAP