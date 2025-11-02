InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Transmisja TV i stream online

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin to potyczka w ramach trzeciej kolejki PlusLigi. W tabeli wyżej - na piątym miejscu z dorobkiem pięciu punktów - znajdują się broniący tytułu mistrzowie Polski. Gospodarze natomiast z dwoma "oczkami" na koncie plasują się na 10. lokacie.

Bogdanka po dwóch seriach gier jest niepokonana. Podopieczni Stephane'a Antigi triumfowali nad Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:0) oraz ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle (3:2).

Ekipa beniaminka z kolei w swoim debiucie w PlusLidze musiała uznać wyższość PGE Projektu Warszawa (0:3), a następnie okazała się lepsza od Cuprumu Stilon Gorzów (3:2).

Obie drużyny jeszcze nigdy nie stanęły po przeciwnych stronach siatki. Kto wyjdzie zwycięsko z premierowego starcia?

Transmisja spotkania InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.