InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin. Transmisja TV i stream online

Julian CieślakSiatkówka

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin to starcie trzeciej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Gdzie obejrzeć mecz InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin? Transmisja spotkania InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Siatkarz w żółtej koszulce z napisem Bogdanka Lublin trzyma piłkę do siatkówki.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin?

InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin to potyczka w ramach trzeciej kolejki PlusLigi. W tabeli wyżej - na piątym miejscu z dorobkiem pięciu punktów - znajdują się broniący tytułu mistrzowie Polski. Gospodarze natomiast z dwoma "oczkami" na koncie plasują się na 10. lokacie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nokautujące uderzenie w hicie PlusLigi. "Światło mi zgasło na parę sekund"

 

Bogdanka po dwóch seriach gier jest niepokonana. Podopieczni Stephane'a Antigi triumfowali nad Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa (3:0) oraz ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle (3:2).

 

Ekipa beniaminka z kolei w swoim debiucie w PlusLidze musiała uznać wyższość PGE Projektu Warszawa (0:3), a następnie okazała się lepsza od Cuprumu Stilon Gorzów (3:2).

 

Obie drużyny jeszcze nigdy nie stanęły po przeciwnych stronach siatki. Kto wyjdzie zwycięsko z premierowego starcia?

 

Transmisja spotkania InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLININPOST CHKS CHEŁMPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji ITA TOOLS Stal Mielec w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - Metalkas Pałac Bydgoszcz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 