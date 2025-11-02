Jannik Sinner z kolejnym tytułem! Włoch wróci na fotel lidera rankingu

Włoch już w pierwszym secie przełamał rywala, a po chwili wyszedł na prowadzenie 2:0. Auger-Aliassime dwoił się i troił, ale nawet przez moment nie stanowił zagrożenia dla dobrze dysponowanego Sinnera. Wicelider rankingu ATP wygrał premierową odsłonę 6:4.

Pierwszy gem drugiego seta zwiastował, że nikt nie zamierza odpuścić żadnej piłki. Kanadyjczyk wyszedł z niego obronną ręką, udowadniając, że zamierza się jeszcze liczyć w tym spotkaniu. Przełamań w tej części meczu już nie było, więc o wyniku musiał rozstrzygać tie-break.

W nim również walka była zacięta, ale tylko na początku. Po kilku akcjach Sinner wyszedł na prowadzenie, którego już nie wypuścił. Po niecałych dwóch godzinach, wykorzystując pierwszą piłkę meczową, przypieczętował swój triumf w Paryżu.

To piąty tytuł Sinnera w tym sezonie, a 23. w karierze. Dzięki zwycięstwu w Paryżu Włoch wróci z dorobkiem 11500 punktów na fotel lidera rankingu ATP. Drugiego Carlosa Alcaraza wyprzedzi o 250 "oczek".

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime 6:4, 7:6 (7-4)