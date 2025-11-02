Kapitalny występ 18-latka! Polak znowu to zrobił (WIDEO)
Milan Pawelec wygrał drugi z niedzielnych (2 listopada) wyścigów Moto2 mistrzostw Europy na Circuit de Barcelona-Catalunya.
Milan Pawelec
Milan Pawelec triumfatorem 2. wyścigu Moto2 na torze w Barcelonie
Milan Pawelec: To niesamowite, jestem debiutantem, a mam na koncie już drugie zwycięstwo
- Polak przypuścił udany atak w końcowej fazie wyścigu
- Pawelec odniósł drugie zwycięstwo w karierze
- 18-latek awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej
Polak od początku trzymał się blisko lidera, a w końcowej fazie wyścigu przypuścił znakomity - i udany - atak.
- To niesamowite, jestem debiutantem, a mam na koncie już drugie zwycięstwo - powiedział Pawelec.
18-letni Pawelec wskoczył dzięki temu na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
