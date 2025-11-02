Kapitalny występ 18-latka! Polak znowu to zrobił (WIDEO)

Moto

Milan Pawelec wygrał drugi z niedzielnych (2 listopada) wyścigów Moto2 mistrzostw Europy na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Młody motocyklista w kasku i kombinezonie przed logiem Jr.GP
fot. Polsat Sport
Milan Pawelec
  • Polak przypuścił udany atak w końcowej fazie wyścigu
  • Pawelec odniósł drugie zwycięstwo w karierze
  • 18-latek awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej

Polak od początku trzymał się blisko lidera, a w końcowej fazie wyścigu przypuścił znakomity - i udany - atak.

 

ZOBACZ TAKŻE: Domaga się 85 milionów odszkodowania!

 

- To niesamowite, jestem debiutantem, a mam na koncie już drugie zwycięstwo - powiedział Pawelec.

 

 

18-letni Pawelec wskoczył dzięki temu na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

 

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MILAN PAWELECMOTOMOTOGP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maja Włoszczowska i Kajetan Kajetanowicz w studiu Balu Mistrzów Sportu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 