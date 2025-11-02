Legia znowu bez zwycięstwa! Remis uratowany w końcówce

Legia Warszawa ostatnie zwycięstwo w lidze odniosła 28 września w rywalizacji z Pogonią Szczecin. W środku tygodnia ta sama Pogoń wyeliminowała zespół ze stolicy z Pucharu Polski. Słabe wyniki w ostatnim czasie spowodowały, że z klubem pożegnał się Edward Iordanescu. W niedzielnym meczu drużyną zarządzał Inaki Astiz.

Widzew, który też stosunkowo niedawno zmienił szkoleniowca, w pucharze pokonał Zagłębie Lubin. Przed tygodniem dość niespodziewanie uległ natomiast Motorowi Lublin 0:3.

Pierwsza połowa nie obfitowała w akcje bramkowe. Przez 45 minut obie drużyny oddały łącznie jeden celny strzał na bramkę. Nieco więcej z gry miał klub z Warszawy, ale nie za wiele z tego wynikało.

Widzew wyszedł na drugą połowę odmieniony i od razu ruszył do ataku. Gospodarze stworzyli sobie kilka dobrych sytuacji i w końcu w 64. minucie wyszli na prowadzenie. Angela Baenę w polu karnym faulował Kacper Urbański, a "jedenastkę" wykorzystał Sebastian Bergier.

Legia atakowała, ale brakowało wykończenia. Widzew groźnie kontrował, jednak również bezskutecznie. W końcu w 85. minucie Ermal Krasniqi, który pojawił się na boisku w drugiej części meczu, wyrównał wynik spotkania.

Przyjezdni poczuli krew i ewidentnie chcieli pójść za ciosem. Na wygraną nie starczyło jednak czasu. Legia z kolejnym meczem bez zwycięstwa w lidze. Podział punktów oznacza, że oba zespoły mają obecnie po 17 oczek w tabeli Ekstraklasy.

Legia w czwartek 6 listopada zagra z NK Celje w 3. kolejce Ligi Konferencji. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Widzew Łódź - Legia Warszawa 1:1 (0:0)



Bramki: Bergier 66 (k) - Krasniqi 85

Widzew: Veljko Ilić - Stelios Andreou, Ricardo Visus, Mateusz Żyro, Dion Gallapeni - Angel Baena (81, Bartłomiej Pawłowski), Szymon Czyż (80, Marek Hanousek), Fran Alvarez, Juljan Shehu (90, Peter Therkildsen), Mariusz Fornalczyk (81, Samuel Akere) - Sebastian Bergier (72, Andi Zeqiri).

Legia: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Kacper Chodyna (65, Ermal Krasniqi), Rafał Augustyniak (72, Juergen Elitim), Bartosz Kapustka, Claude Goncalves (65, Wojciech Urbański), Kacper Urbański (84, Jakub Żewłakow) - 29. Mileta Rajović (72, Antonio Colak).

żółte kartki: Shehu, Ilić, Akere - Claude Goncalves, Augustyniak, K.Urbański.

sędziował: Patryk Gryckiewicz (Toruń).

widzów: 17 894.

IM, Polsat Sport