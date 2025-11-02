Przed nami niezwykle interesujące starcie na szczycie włoskiej SuperLega! Już w niedzielę na boisko w Modenie wyjdą ekipy lokalnej Valsa Group oraz Sir Susa Vim Perugia. Stawką będą jak zwykle punkty w konkurencyjnej lidze, ale z pewnością nie zabraknie wielkich emocji.

Modena rozpoczęła ligowe emocje od porażki w tie-breaku z drużyną z Mediolanu, ale odbiła sobie porażkę w dwóch kolejnych starciach z Monzą i Piacenzą.

Sir Susa Vim Perugia, w której występuje Kamil Semeniuk wygrała z kolei wszystkie trzy spotkania, ale nie obyło się przy tym bez kłopotów. Największe sprawiło Lube Civitanova, które uległo dopiero po tie-breaku. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w niedzielę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

