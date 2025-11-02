Miał jechać na igrzyska, został zawieszony. Wszystko przez... pikantne nagranie

Brytyjski kajakarz Kurts Adams Rozentals został zawieszony na dwa lata i wykluczony z brytyjskiego programu wsparcia dla potencjalnych przyszłych olimpijczyków w związku z opublikowaniem niestosownego filmu w kanałach społecznościowych.

Mężczyzna w białym kasku i stroju sportowym z numerem 60 na piersi siedzi w kajaku.
fot. AFP
23-letni slalomista publikował pikantne materiały na przystosowanym do tego portalu dla dorosłych, by w ten sposób sfinansować swoje treningi i pomóc sobie w realizacji olimpijskiego marzenia. Jeden z takich filmów zamieścił też na swoim koncie instagramowym, czym - według brytyjskiej federacji - miał zhańbić organizację i całą dyscyplinę sportu.

 

Chociaż związek nie podał nazwiska zawieszonego sportowca, Rozentals sam potwierdził bardzo surową karę w rozmowie z BBC Sport. Powiedział przy tym, że nigdy nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby sportowcy otrzymali odpowiednie finansowanie. Jak przekazał, jako uczestnik programu dla utalentowanych zawodników otrzymał z tego tytułu 16 tysięcy funtów na dofinansowanie swoich przygotowań, ale ocenił, że ta suma nie pozwoliła mu być sportowcem na pełen etat.

 

Kajakarz uważa, że film nie był nielegalny, a na ogólnodostępny kanał trafił przez pomyłkę, co nie powinno być powodem do dyskwalifikacji. Jednocześnie nadmienił, że teraz prawdopodobnie nie opublikowałby podobnego nagrania, ale wcześniej był w takim, a nie innym stanie psychicznym.

 

- To był pierwszy raz w życiu, kiedy zobaczyłem realną poprawę w mojej sytuacji finansowej. Pierwszy raz, kiedy byłem w stanie sam sfinansować trening - tłumaczył

