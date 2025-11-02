Milan górą w hicie Serie A! Napoli dalej na fotelu lidera
Piłkarze Romy, z Janem Ziółkowskim w roli rezerwowego, nie wykorzystali szansy, aby awansować na pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Warunkiem było wyjazdowe zwycięstwo w 10. kolejce z AC Milan, podczas gdy stołeczny zespół przegrał 0:1. Liderem nadal jest broniące tytułu Napoli.
Jedyną bramkę w 39. minucie zdobył Serb Strahinja Pavlovic.
Roma najlepszą okazję do wyrównania zmarnowała w 82. minucie, gdy rzutu karnego nie wykorzystał Argentyńczyk Paulo Dybala.
Napoli w sobotę bezbramkowo zremisowało u siebie z Como. "Azzurri" o punkt wyprzedzają Inter Mediolan, Milan i Romę.
Wcześniej w niedzielę Inter wygrał na wyjeździe z Veroną 2:1, a pierwszą bramkę dla gości zdobył efektownym uderzeniem Piotr Zieliński.
Verona wyrównała w 40. minucie, gdy trafił Giovane. Mediolańczycy zwyciężyli za sprawą samobójczego gola Martina Frese w doliczonym czasie gry.