Milan górą w hicie Serie A! Napoli dalej na fotelu lidera

Piłka nożna

Piłkarze Romy, z Janem Ziółkowskim w roli rezerwowego, nie wykorzystali szansy, aby awansować na pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Warunkiem było wyjazdowe zwycięstwo w 10. kolejce z AC Milan, podczas gdy stołeczny zespół przegrał 0:1. Liderem nadal jest broniące tytułu Napoli.

Piłkarze Milanu w czarno-czerwonych strojach świętują bramkę, niektórzy z nich się obejmują.
fot: PAP
Piłkarze AC Milan

Jedyną bramkę w 39. minucie zdobył Serb Strahinja Pavlovic.

 

Roma najlepszą okazję do wyrównania zmarnowała w 82. minucie, gdy rzutu karnego nie wykorzystał Argentyńczyk Paulo Dybala.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legia znowu bez zwycięstwa! Remis uratowany w końcówce

 

Napoli w sobotę bezbramkowo zremisowało u siebie z Como. "Azzurri" o punkt wyprzedzają Inter Mediolan, Milan i Romę.

 

Wcześniej w niedzielę Inter wygrał na wyjeździe z Veroną 2:1, a pierwszą bramkę dla gości zdobył efektownym uderzeniem Piotr Zieliński.

 

Verona wyrównała w 40. minucie, gdy trafił Giovane. Mediolańczycy zwyciężyli za sprawą samobójczego gola Martina Frese w doliczonym czasie gry.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AC MILANAS ROMAPIŁKA NOŻNASERIE ASSC NAPOLIWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 