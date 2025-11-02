Mistrzowie świata znów najlepsi. Polacy w pierwszej dziesiątce

Deanna Stellato-Dudek i Maxime Deschamps triumfowali w Skate Canada po raz trzeci z rzędu, gromadząc łącznie 213,40 pkt. Po programie krótkim ustępowali jednak parze niemieckiej Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin, którzy po dwóch upadkach w programie dowolnym nie utrzymali prowadzenia, plasując się tuż za parą gospodarzy zawodów - 207,18 pkt. Podium uzupełnił amerykański duet Ellie Kam i Danny O'Shea, gromadząc 199,11 pkt. Woźniak ze Szczetininą na półmetku zajmowali siódme miejsce, ale ostatecznie spadli w klasyfikacji o jedną pozycję - 163,22.

ZOBACZ TAKŻE: Jest decyzja ws. startów rosyjskich saneczkarzy na IO

Wśród solistek bezkonkurencyjna okazała się 20-letnia Japonka Mone Chiba. Brązowa medalistka mistrzostw świata, prowadziła po pierwszym dniu. Nie zawiodła też w programie dowolnym, wykonując żywiołowo węgierskiego „Czardasza”. Uzyskała najlepszy wynik w sezonie – 217,23 punktów, co zapewniło jej pierwszy w karierze triumf w zawodach Grand Prix. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Isabeau Levito - 209,77, a trzecia była rodaczka zwyciężczyni Ami Nakai 203,09.

Dwukrotny mistrz świata Ilia Malinin, faworyt do złotego medalu w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, uzyskał 104,84 punktów w programie krótkim i zdecydowaną prowadzi zawodach solistów. Reprezentujący Polskę Władimir Samojłow jest 11. - 80,75 pkt.

Na półmetku rywalizacji w tańcach na lodzie prowadzą Kanadyjczycy Piper Gilles i Paul Poirier - 85,35.