Nie żyje znany trener piłkarski. Świat futbolu w żałobie

Piłka nożna

Nie żyje Giovanni Galeone, znany włoski trener piłkarski. Miał 84 lata.

Płomień świecy na ciemnym tle
fot. PAP
Zmarł Giovanni Galeone, legendarny trener piłkarski
  • Giovanni Galeone był cenionym trenerem piłkarskim
  • Uznawany za innowacyjnego szkoleniowca, promował taktykę 1-4-3-3 i ofensywny styl gry w latach 80
  • Jego styl gry i metody szkoleniowe inspirowały takich trenerów jak Gian Piero Gasperini i Massimiliano Allegri
  • Galeone zmarł w wieku 84 lat w szpitalu w Udine

Galeone był niezwykle uznanym trenerem piłkarskim. Prowadził wiele klubów - Pescarę, Como, Udinese czy Napoli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były reprezentant Polski. To wielka legenda polskiego klubu

 

We Włoszech uznawany jest za jednego z najbardziej innowacyjnych szkoleniowców, w latach 80 promował taktykę 1-4-3-3 i ofensywny styl gry. Na jego warsztacie wzorowali się między innymi Gian Piero Gasperini czy Massimiliano Allegri.

 

Zmarł w niedzielę w szpitalu w Udine. Miał 84 lata.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 