Nie żyje znany trener piłkarski. Świat futbolu w żałobie

Galeone był niezwykle uznanym trenerem piłkarskim. Prowadził wiele klubów - Pescarę, Como, Udinese czy Napoli.

We Włoszech uznawany jest za jednego z najbardziej innowacyjnych szkoleniowców, w latach 80 promował taktykę 1-4-3-3 i ofensywny styl gry. Na jego warsztacie wzorowali się między innymi Gian Piero Gasperini czy Massimiliano Allegri.

Zmarł w niedzielę w szpitalu w Udine. Miał 84 lata.

