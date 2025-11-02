Nie żyje znany trener piłkarski. Świat futbolu w żałobie
Nie żyje Giovanni Galeone, znany włoski trener piłkarski. Miał 84 lata.
Zmarł Giovanni Galeone, legendarny trener piłkarski
- Giovanni Galeone był cenionym trenerem piłkarskim
- Uznawany za innowacyjnego szkoleniowca, promował taktykę 1-4-3-3 i ofensywny styl gry w latach 80
- Jego styl gry i metody szkoleniowe inspirowały takich trenerów jak Gian Piero Gasperini i Massimiliano Allegri
- Galeone zmarł w wieku 84 lat w szpitalu w Udine
Galeone był niezwykle uznanym trenerem piłkarskim. Prowadził wiele klubów - Pescarę, Como, Udinese czy Napoli.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje były reprezentant Polski. To wielka legenda polskiego klubu
We Włoszech uznawany jest za jednego z najbardziej innowacyjnych szkoleniowców, w latach 80 promował taktykę 1-4-3-3 i ofensywny styl gry. Na jego warsztacie wzorowali się między innymi Gian Piero Gasperini czy Massimiliano Allegri.
Zmarł w niedzielę w szpitalu w Udine. Miał 84 lata.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2. Gol Rafała Augustyniaka