Nieśmiertelny! Noriaki Kasai nie przestaje zadziwiać

W niedzielę odbyły się mistrzostwa Japonii w skokach narciarskich na dużej skoczni. W zawodach na słynnej Okurayamie wziął udział urodzony w 1972 roku Kasai. 53-latek w pierwszej serii uzyskał 124 metry, a drugiej poprawił swoje osiągnięcie, lądując na 129. metrze.

Takie rezultaty zapewniły mu czwartą lokatę. Kasai wyprzedził takich zawodników jak Yukiya Sato i Junshiro Kobayashi. Zwyciężył Ren Nikaido, który jest młodszy od legendarnego Japończyka o 29 lat!

Kasai tym samym pokazał, że nadal chce rywalizować z najlepszymi. W poprzednim sezonie zawodnik z "Kraju Kwitnącej Wiśni" wystąpił podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo. Miał 52 lata, 8 miesięcy i 10 dni. Stał się wtedy najstarszym zawodnikiem w historii tych zawodów, bijąc swój własny rekord.

53-latek zapewne będzie chciał dostać się do kadry narodowej na przyszłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie. Byłyby to jego dziewiąte igrzyska. Pierwsze, na których rywalizował, odbyły się w 1992 roku w Albertville. Jak na razie na koncie Japończyka jest jeden medal olimpijski, konkretnie srebrny wywalczony w Soczi w 2014.

IM, Polsat Sport