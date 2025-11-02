Niespodzianka w meczu polskiego tenisisty. Odpadł już w pierwszej rundzie
Jan Zieliński i szwedzki tenisista Andre Goransson odpadli w pierwszej rundzie debla w turnieju ATP 250 na kortach twardych w Metz. Przegrali z Rithvikiem Bollipallim i Arjunem Kadhem z Indii 6:3, 3:6, 7-10.
Jan Zieliński
- Jan Zieliński i Andre Goransson odpadli w pierwszej rundzie debla
- W grze podwójnej byli najwyżej rozstawionym duetem w turnieju
- Polegali z Hinduskimi zawodnikami Rithvikiem Bollipallim i Arjunem Kadhe
- Mecz trwał trzy sety, zakończony wynikiem 3:6, 6:3, 10-7 dla rywali
Zieliński i Goransson byli najwyżej rozstawieni w tym turnieju.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?
Wynik 1. rundy debla:
Rithvik Bollipalli, Arjun Kadhe (obaj Indie) - Jan Zieliński, Andre Goransson (Polska, Szwecja, 1) 3:6, 6:3, 10-7.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co za widok! Świątek i Sinner zatańczyli na Wimbledonie