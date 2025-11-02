Semeniuk MVP! Co za występ Polaka w SuperLedze
Sir Susa Scai Perugia wygrała z Valsa Group Modena 3:1 w spotkaniu czwartej kolejki SuperLegi. Bardzo dobre zawody rozegrał reprezentant Polski Kamil Semeniuk, który został wybrany MVP. Był to również 400. mecz Simone'a Giannellego we włoskiej lidze.
Premierowa odsłona tego spotkania miała niecodzienny przebieg. Początkowo oba zespoły grały jak równy z równym, a to zwiastowało zaciętą końcówkę. Od stanu 20:19 sześć punktów z rzędu zainkasowała jednak Perugia i wygrała pierwszego seta 25:20.
W drugiej partii zespół Kamila Semeniuka również grał dobrze, ale w połowie seta już był remis 13:13. Wtedy rozegrali się siatkarze z Modeny, którzy zaczęli zdobywać punkty seriami. Po godzinie było 1:1 w setach.
Na więcej swoim rywalom Perugia już nie pozwoliła. Zarówno w trzeciej, jak i w czwartej partii, siatkarze z Umbrii szybko wypracowywali po kilka punktów przewagi i już jej nie wypuszczali. I choć Modena podejmowała walkę, w każdym secie popełniała prosty błąd, który burzył koncentrację w zespole. Semeniuk i spółka wygrali dwa kolejne sety i cały mecz 3:1.
Polski przyjmujący zagrał bardzo dobre spotkanie. Był podporą Perugii w przyjęciu, pokazał się również z dobrej strony w polu serwisowym, zagrywając trzy asy. W ataku zdobył sześć punktów. Po zakończeniu meczu został wybrany MVP. To już druga statuetka Polaka w tym sezonie.
Spotkanie z Modeną było 400. meczem Simone'a Giannellego w SuperLedze. Swoje 300. starcie na włoskich parkietach zanotował z kolei Yuki Ishikawa.
Grupa Valsa Modena - Sir Susa Scai Perugia 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)