Semeniuk MVP! Co za występ Polaka w SuperLedze

Karolina PotrykusSiatkówka

Sir Susa Scai Perugia wygrała z Valsa Group Modena 3:1 w spotkaniu czwartej kolejki SuperLegi. Bardzo dobre zawody rozegrał reprezentant Polski Kamil Semeniuk, który został wybrany MVP. Był to również 400. mecz Simone'a Giannellego we włoskiej lidze.

Siatkarz w koszulce sportowej z logotypami odwraca się w stronę kamery.
fot. Polsat Sport
Kamil Semeniuk

Premierowa odsłona tego spotkania miała niecodzienny przebieg. Początkowo oba zespoły grały jak równy z równym, a to zwiastowało zaciętą końcówkę. Od stanu 20:19 sześć punktów z rzędu zainkasowała jednak Perugia i wygrała pierwszego seta 25:20.

 

W drugiej partii zespół Kamila Semeniuka również grał dobrze, ale w połowie seta już był remis 13:13. Wtedy rozegrali się siatkarze z Modeny, którzy zaczęli zdobywać punkty seriami. Po godzinie było 1:1 w setach. 

 

Na więcej swoim rywalom Perugia już nie pozwoliła. Zarówno w trzeciej, jak i w czwartej partii, siatkarze z Umbrii szybko wypracowywali po kilka punktów przewagi i już jej nie wypuszczali. I choć Modena podejmowała walkę, w każdym secie popełniała prosty błąd, który burzył koncentrację w zespole. Semeniuk i spółka wygrali dwa kolejne sety i cały mecz 3:1. 

 

Polski przyjmujący zagrał bardzo dobre spotkanie. Był podporą Perugii w przyjęciu, pokazał się również z dobrej strony w polu serwisowym, zagrywając trzy asy. W ataku zdobył sześć punktów. Po zakończeniu meczu został wybrany MVP. To już druga statuetka Polaka w tym sezonie.

 

Spotkanie z Modeną było 400. meczem Simone'a Giannellego w SuperLedze. Swoje 300. starcie na włoskich parkietach zanotował z kolei Yuki Ishikawa.

 

Grupa Valsa Modena - Sir Susa Scai Perugia 1:3 (20:25, 25:18, 20:25, 20:25)

