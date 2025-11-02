Piotr Zieliński ze spektakularnym golem! Uderzenie nie z tej ziemi (WIDEO)

Piłka nożna

Piotr Zieliński zdobył piękną bramkę w meczu Verona – Inter Mediolan 10. kolejki włoskiej Serie A. Reprezentant Polski popisał się wymagającym technicznie uderzeniem z pierwszej piłki prosto pod poprzeczkę bramki rywala. Pomocnik zszedł z boiska w 55. minucie, a jego drużyna wygrała spotkanie w doliczonym czasie boiska.

Piłkarz Piotr Zieliński w białej koszulce z numerem 95 świętuje zdobycie bramki, z kolegami z drużyny w tle.
Fot. PAP
Piotr Zieliński celebruje gola.

W 16. minucie spotkania pomiędzy Veroną a Interem Mediolan drużyna z „miasta mody” wykonywała rzut rożny. Do piłki podszedł Hakan Calhanoglu, który posłał płaską piłkę tuż na skraj pola karnego. Do futbolówki nadbiegł Piotr Zieliński i uderzył z powietrza posyłając piłkę w kierunku bezradnego bramkarza.

 

Prowadzenie Interu trwało krótko, bowiem już w 40. minucie wyrównującą bramkę dla Verony zdobył Giovane. Zieliński z kolei zszedł z boiska w 55. minucie, a w jego miejsce na murawie pojawił się Nicolo Barella. Przez długi czas nie padł żaden gol, ale decydujące trafienie oglądaliśmy w doliczonym czasie gry, gdy samobójcze trafienie odnotował Martin Frese. To był ostatni epizod tego spotkania zakończonego zwycięstwem Interu.

 

 

W trwającej 10. kolejce Serie A hitem będzie starcie AC Milan – AS Roma.  Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45. W zespole z Rzymu od tego sezonu występuje Polak – Jan Ziółkowski, który wcześniej grał w Legii Warszawa.

Polsat Sport
PIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIWŁOCHY
