Zabrzanie w minionej kolejce, w cieniu kontrowersji, po których zawieszony przez Kolegium Sędziów został główny arbiter spotkania - Bartosz Frankowski, pokonali Jagiellonię Białystok 2:1. Zwycięstwo pozwoliło im ponownie objąć fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni trenera Michala Gasparika ostatnie starcie ligowe przegrali 30. sierpnia, wtedy to niespodziewanie ulegli przed własną publicznością Motorowi Lublin 0:1.





ZOBACZ TAKŻE: Lamine Yamal przekazał wieści! O tym mówiło się od dawna, to koniec

Arka w ostatniej serii spotkań zainkasowała trzy punkty, pokonując na własnym terenie Piasta Gliwice 2:1. Zawodnicy Dawida Szwargi przed własną publicznością jeszcze nie przegrali, na ich nieszczęście z Górnikiem zagrają na wyjeździe. Mecze w delegacji dla "Arkowców" w tym sezonie to nie lada wyzwanie - w roli gościa zdobyli jedynie jeden punkt, strzelili zaledwie jedną bramkę, a stracili aż szesnaście.





W poprzednim starciu obu zespołów górą była drużyna z Zabrza, która wygrała z Arką 2:1 w czwartkowym meczu 1/16 finału Pucharu Polski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 12:15.

ST, Polsat Sport