"Duma Podlasia" do hitu 14. kolejki przystępuje podrażniona wyjazdową porażką z Górnikiem Zabrze. Porażka zakończyła imponującą serię osiemnastu z rzędu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Adriana Siemieńca stracili również fotel lidera PKO BP Ekstraklasy, na rzecz właśnie Górnika Zabrze. Oprócz porażki w pierwszej kolejce z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:4), Jagiellonia wygrała wszystkie domowe mecze ligowe.





ZOBACZ TAKŻE: Iordanescu zaprzecza! Nie został zwolniony z Legii?

W lepszych nastrojach do niedzielnej konfrontacji przygotowują się "Medaliki". Raków przed tygodniem pokonał przed własną publicznością Lechię Gdańsk 2:1. Wynik zasługuje na uznanie, ponieważ gospodarze od 37. minuty, po czerwonej kartce Karola Struskiego, grali w osłabieniu. Dla piłkarzy Marka Papszuna sytuacja w tabeli wciąż nie jest najlepsza - zajmują oni ósmą pozycję i do liderującego Górnika tracą dziewięć "oczek".





W poprzednim starciu tych drużyn lepsza okazała się Jagiellonia, która zwyciężyła z Rakowem 2:1 w ramach 32. kolejki ubiegłego sezonu rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:30.

ST, Polsat Sport