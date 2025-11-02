PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa to spotkanie w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:30.

"Duma Podlasia" do hitu 14. kolejki przystępuje podrażniona wyjazdową porażką z Górnikiem Zabrze. Porażka zakończyła imponującą serię osiemnastu z rzędu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Adriana Siemieńca stracili również fotel lidera PKO BP Ekstraklasy, na rzecz właśnie Górnika Zabrze. Oprócz porażki w pierwszej kolejce z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:4), Jagiellonia wygrała wszystkie domowe mecze ligowe.

ZOBACZ TAKŻE: Iordanescu zaprzecza! Nie został zwolniony z Legii?

 

W lepszych nastrojach do niedzielnej konfrontacji przygotowują się "Medaliki". Raków przed tygodniem pokonał przed własną publicznością Lechię Gdańsk 2:1. Wynik zasługuje na uznanie, ponieważ gospodarze od 37. minuty, po czerwonej kartce Karola Struskiego, grali w osłabieniu. Dla piłkarzy Marka Papszuna sytuacja w tabeli wciąż nie jest najlepsza - zajmują oni ósmą pozycję i do liderującego Górnika tracą dziewięć "oczek".

W poprzednim starciu tych drużyn lepsza okazała się Jagiellonia, która zwyciężyła z Rakowem 2:1 w ramach 32. kolejki ubiegłego sezonu rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:30.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAJAGIELLONIA BIAŁYSTOKMECZPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAPODSUMOWANIERAKÓW CZĘSTOCHOWARELACJA LIVESPORT

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 