Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie w siatkarskiej PlusLidze. Już w niedzielę na boisko wyjdą beniaminek – InPost ChKS Chełm oraz najlepszy zespół poprzedniego sezonu – Bogdanka LUK Lublin. Faworytem są siatkarze mistrza Polski, ale nikt nie zamierza skreślać zdeterminowanych zawodników ChKS.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska niedziela na antenach Polsatu! Gdzie oglądać mecze?

Bogdanka LUK Lublin ma na koncie dwa zwycięstwa po dwóch rozegranych spotkaniach. Podopieczni trenera Stephane’a Antigi wygrali po tie-breaku z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oraz rozbili na wyjeździe Norwida Częstochowa.

ChKS zanotował z kolei historyczne punkty pokonując po tie-breaku Cuprum Stilon Gorzów. W pierwszym meczu podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego musieli jednak uznać wyższość siatkarzy PGE Projektu Warszawa.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm – Bogdanka LUK Lublin od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

