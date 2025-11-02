Gdzie obejrzeć mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

Niegdyś El Clasico PlusLigi, teraz wciąż solidne, ale już nie starcie na szczycie. Jedne z dwóch najbardziej utytułowanych drużyn w Polsce stają w szranki w walce o kolejne punkty w tym sezonie.

Po dwóch spotkaniach bełchatowianie mają na koncie cztery punkty i plasują się na siódmym miejscu w tabeli PlusLigi. Kędzierzynianie nie wygrali jeszcze żadnego meczu, a jedno zdobyte "oczko" pozwala im zajmować zaledwie 11. lokatę.

W poprzednim starciu Skra wygrała z Cuprum Stilon Gorzów 3:0. ZAKSA uległa Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 1:3.

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport