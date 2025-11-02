Podbijał Anglię, wygrywał z mistrzem UFC. Kim jest Marcin Łazarz?

Łazarz w zawodowym MMA zadebiutował w 2010 roku. Początek jego kariery to starty w Wielkiej Brytanii. Pięć pierwszych pojedynków zakończył zwycięstwem, dopiero w szóstym zaznał smaku porażki. Jego pierwszym pogromcą był Max Nunes. Już w kolejnej walce Polak wygrał starcie z byłym mistrzem UFC, pogromcą Randy'ego Couture'a Ricco Rodriguezem.

"Bane" rywalizował już wtedy w jednej z najlepszych brytyjskich organizacji BAMMA (obecnie ta organizacja już nie istnieje). W 2015 roku po pokonaniu Bretta McDermotta został mistrzem kategorii półciężkiej owej organizacji. Pas stracił w kolejnym pojedynku, a odebrał mu go Paul Craig.

Później Łazarz toczył również boje w Polsce. Rywalizował w KSW, gdzie przegrał z Marcinem Wójcikiem. Na gali Runda 6 wygrał z Wojciechem Januszem. W 2017 roku wystąpił natomiast w walce wieczoru historycznego wydarzenia, a mianowicie Babilon MMA 1. W Międzyzdrojach przegrał po bardzo równej walce z Michałem Fijałką.

Zawodnik z Białogardu w 2020 roku zadebiutował w federacji FEN, tym samym zaliczając występy w trzech największych organizacjach MMA w Polsce. Bardzo ważne zwycięstwo z Bartoszem Szewczykiem utorowało mu drogę do pojedynku mistrzowskiego, w którym znokautował Edera de Souzę. Mistrzostwo stracił w rewanżu z Szewczykiem.

W międzyczasie zanotował walki w mocnych europejskich organizacjach Oktagon oraz FNC. W grudniu 2024 roku wrócił do Babilon MMA i już w nieco ponad minutę znokautował Adama Kowalskiego.

Nie tak dawno, bo w lipcu zmierzył się natomiast z Szymonem Kołeckim. Pojedynek wieczoru gali w Międzyzdrojach oglądało się fenomenalnie, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Łazarz znokautował mistrza olimpijskiego w drugiej rundzie.

Rewanż odbędzie się 21 listopada w Radomiu podczas Babilon MMA 55. Stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski kategorii półciężkiej.

IM, Polsat Sport