Polsat Sport Talk - 3.11. Transmisja TV i stream online

Gościem Przemysława Iwańczyka w najnowszym odcinku Polsat Sport Talk będzie Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.

Prowadzący i jego rozmówca poruszą tematy związane z finansami w polskim futbole, kontrowersjami sędziowskimi oraz perspektywą rozwoju młodych zawodników w naszych klubach.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat Sport Talk.

Transmisja Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.