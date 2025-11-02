Polsat Sport Talk - 3.11. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?
Gościem Przemysława Iwańczyka w najnowszym odcinku Polsat Sport Talk będzie Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.
Prowadzący i jego rozmówca poruszą tematy związane z finansami w polskim futbole, kontrowersjami sędziowskimi oraz perspektywą rozwoju młodych zawodników w naszych klubach.
Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat Sport Talk.
Transmisja Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.
