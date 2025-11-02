Potężny występ polskiego atakującego! 36 punktów w jednym meczu

Dawid Dulski odnotował niesamowity występ w spotkaniu francuskiej ligi. Polski atakujący zdobył 36 punktów w pięciosetowym meczu pomiędzy Narbonne Volley a Nice Volley-Ball.

Pięciu młodych siatkarzy w czerwonych koszulkach z polskim orłem na piersi, stojących w szeregu, patrzących w przód z poważnymi minami.
Fot. Cyfrasport
Dawid Dulski (drugi od lewej).

Reprezentanci Polski brylują na zagranicznych parkietach! Nie tylko Norbert Huber punktował na japońskich boiskach, ale wybitny występ odnotował również atakujący Dawid Dulski występujący we francuskim Nice Volley-Ball.

 

Zawodnik drużyny miał okazję wystąpić w wyjazdowym meczu z Narbonne Volley. Spotkanie okazało się pięciosetowym bojem, z którego górą wyszli siatkarze z Narbonne, ale na szczególną uwagę zasługuje forma Dulskiego.

 

Atakujący zdobył aż 36 punktów, na co złożyło się 31 skutecznych prób w ataku, 2 asy serwisowe oraz 3 bloki na rywalu. 23-letni zawodnik był jasnym punktem swojego zespołu, który musiał jednak ostatecznie uznać wyższość rywala.

 

Dołączenie Dulskiego do francuskiego zespołu to pierwsza zagraniczna przygoda tego zawodnika. Przez ostatnie trzy sezony w PlusLidze wystąpił w 95 meczach, w których zdobył 909 punktów. Jego rekord to 34 oczka wywalczone w meczu Norwida z GKS Katowice (3:2) w marcu 2024 roku.

 

Dulski jest uznawany za sporą nadzieję polskiej siatkówki, ale ostatniego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Drużyna z Nysy spadła z PlusLigi, a atakujący nie znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2023 roku.

