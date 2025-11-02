Potężny występ polskiego atakującego! 36 punktów w jednym meczu

Reprezentanci Polski brylują na zagranicznych parkietach! Nie tylko Norbert Huber punktował na japońskich boiskach, ale wybitny występ odnotował również atakujący Dawid Dulski występujący we francuskim Nice Volley-Ball.

Zawodnik drużyny miał okazję wystąpić w wyjazdowym meczu z Narbonne Volley. Spotkanie okazało się pięciosetowym bojem, z którego górą wyszli siatkarze z Narbonne, ale na szczególną uwagę zasługuje forma Dulskiego.

Atakujący zdobył aż 36 punktów, na co złożyło się 31 skutecznych prób w ataku, 2 asy serwisowe oraz 3 bloki na rywalu. 23-letni zawodnik był jasnym punktem swojego zespołu, który musiał jednak ostatecznie uznać wyższość rywala.

Dołączenie Dulskiego do francuskiego zespołu to pierwsza zagraniczna przygoda tego zawodnika. Przez ostatnie trzy sezony w PlusLidze wystąpił w 95 meczach, w których zdobył 909 punktów. Jego rekord to 34 oczka wywalczone w meczu Norwida z GKS Katowice (3:2) w marcu 2024 roku.

Dulski jest uznawany za sporą nadzieję polskiej siatkówki, ale ostatniego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Drużyna z Nysy spadła z PlusLigi, a atakujący nie znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2023 roku.

