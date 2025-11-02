Przełamanie Tasomix Rosiek Stali w Lublinie

Mocny początek zanotowali gospodarze, którzy po trafieniach Filipa Puta i Elijah Hawkinsa prowadzili nawet 9:2. Luka Skatota i DJ Laster odrabiali straty, a po późniejszej akcji Mareksa Mejerisa goście zdobywali nawet przewagę! Spotkanie teraz zdecydowanie się wyrównało. Po kontrze wykończonej przez Quana Jacksona po 10 minutach było 20:25. W drugiej kwarcie PGE Start zbliżył się na punkt po akcji Quincy’ego Forda, ale Gołębiowski wraz z Lasterem dawali sporo spokoju ostrowianom. Ekipa z Lublina nie była w stanie powstrzymać świetnie biegających do ataku rywali. Ostatecznie dzięki trafieniom Brzovicia i Jacksona pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:51.



Po przerwie obraz gry się nie zmieniał, a po szybkiej akcji Luki Sakoty różnica wzrosła aż do 22 punktów. Gospodarze ciągle nie byli w stanie dostosować swojej gry do tempa przeciwników. Dopiero późniejsze trójki Michała Krasuskiego i Quincy’ego Forda pozwoliły lekko zmniejszyć straty. Dzięki kolejnemu zagraniu Quana Jacksona po 30 minutach było jednak 54:68. Po kolejnej trójce Forda zespół trenera Wojciecha Kamińskiego zbliżył się na zaledwie osiem punktów w czwartej kwarcie. Dodatkowo, ponownie aktywny był też Elijah Hawkins. Ważnymi akcjami odpowiadali jednak Sakota oraz Gołębiowski, nie pozwalając rywalom na zbyt wiele. Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal wygrała 91:76.



Najlepszym zawodnikiem gości był Luka Sakota z 20 punktami i 9 asystami. Elijah Hawkins zdobył 16 punktów, 6 zbiórek i 6 asyst dla gospodarzy.

PGE Start Lublin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 76:91 (20:25, 14:26, 20:17, 22:23)

PGE Start Lublin: Elijah Hawkins 16, Quincy Ford 15, Tevin Mack 14, Michał Krasuski 10, Bryan Griffin 9, Jordan Wright 8, Filip Put 4, Bartłomiej Pelczar 0, Roman Szymański 0

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Luka Sakota 20, Daniel Laster 18, Quan Jackson 15, Trenton Gibson 13, Daniel Gołębiowski 9, Mareks Mejeris 8, Ante Brzovic 8, Michał Pluta 0, Jacek Rutecki 0

PLK.pl