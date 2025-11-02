Reprezentant Polski mógł tylko patrzeć. Wyjątkowy moment Salaha

Zwycięstwo "Kanonierom" dały trafienia w pierwszej połowie Szweda Viktora Gyokeresa i Declana Rice’a.

Londyńczycy imponują grą w obronie. To był ich czwarty z rzędu ligowy mecz bez straconej bramki, a łącznie w tym sezonie dali sobie wbić tylko trzy gole. Rekord Premier League należy do Chelsea Londyn, która w rozgrywkach 2004/05 straciła 15 bramek.

W tabeli Arsenal ma siedem punktów przewagi nad Bournemouth i Liverpoolem. "Wisienki" w niedzielę zagrają na wyjeździe z Manchesterem City, który w przypadku wygranej wskoczy na drugą pozycję.

W Liverpoolu Salah dał prowadzenie gospodarzom tuż przed końcem pierwszej połowy, kiedy błąd popełnił argentyński bramkarz Aston Villi. Emiliano Martinez niecelnie podał do swojego obrońcy i piłkę przejął Egipcjanin.

W swojej historii Liverpool miał tylko dwóch skuteczniejszych zawodników od Salaha. Ian Rush we wszystkich rozgrywkach zdobył 346 goli, a Roger Hunt - 285.

Drugą bramkę w sobotę uzyskał w 58. minucie Holender Ryan Gravenberch.

Cały mecz w barwach gości rozegrał Matty Cash. Obrońca reprezentacji Polski został ukarany żółtą kartką.