Reprezentant Polski mógł tylko patrzeć. Wyjątkowy moment Salaha
Prowadzący w tabeli Arsenal pokonał na wyjeździe Burnley 2:0 w 10. kolejce Premier League. Na trzecią pozycję awansował Liverpool, który przerwał serię czterech porażek. Obrońcy tytułu wygrali u siebie z Aston Villą 2:0, a z 250. bramki w barwach "The Reds" cieszył się Egipcjanin Mohamed Salah.
Zwycięstwo "Kanonierom" dały trafienia w pierwszej połowie Szweda Viktora Gyokeresa i Declana Rice’a.
Londyńczycy imponują grą w obronie. To był ich czwarty z rzędu ligowy mecz bez straconej bramki, a łącznie w tym sezonie dali sobie wbić tylko trzy gole. Rekord Premier League należy do Chelsea Londyn, która w rozgrywkach 2004/05 straciła 15 bramek.
W tabeli Arsenal ma siedem punktów przewagi nad Bournemouth i Liverpoolem. "Wisienki" w niedzielę zagrają na wyjeździe z Manchesterem City, który w przypadku wygranej wskoczy na drugą pozycję.
W Liverpoolu Salah dał prowadzenie gospodarzom tuż przed końcem pierwszej połowy, kiedy błąd popełnił argentyński bramkarz Aston Villi. Emiliano Martinez niecelnie podał do swojego obrońcy i piłkę przejął Egipcjanin.
W swojej historii Liverpool miał tylko dwóch skuteczniejszych zawodników od Salaha. Ian Rush we wszystkich rozgrywkach zdobył 346 goli, a Roger Hunt - 285.
Drugą bramkę w sobotę uzyskał w 58. minucie Holender Ryan Gravenberch.
Cały mecz w barwach gości rozegrał Matty Cash. Obrońca reprezentacji Polski został ukarany żółtą kartką.