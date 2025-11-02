Rosjanka z tytułem w Jiujiang! Pokonała wielki talent

Finał imprezy rangi WTA 250 w Jiujiang rozstrzygał się między Anną Blinkową a jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia - 17-letnią Lilli Tagger. Początek spotkania był bardzo nerwowy - obie panie zanotowały po dwa przełamania (2:2).

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Świątek. "Bardzo mi go brakuje"

Następne dwa gemy padły łupem serwujących, lecz od stanu 3:3 inicjatywę nad wydarzeniami na korcie przejęła Rosjanka. Ta zdobyła dwa breaki i triumfowała w premierowej partii 6:3.

Druga odsłona rywalizacji od startu była wyrównana. Tenisistki grały gem za gem i były nie do ruszenia przy własnym podaniu. Sytuacja zmieniła się w końcowych fragmentach. Przy stanie 4:3 Blinkowa wywarła presję na Tagger i przełamała młodą Austriaczkę. Kilka minut później Rosjanka zamknęła spotkanie, zwyciężając tym samym turniej w Jiujiang.

Dla Blinkowej to drugi tytuł w karierze, biorąc pod uwagę główny tour. W 2022 roku była najlepsza w Kluż-Napoce, gdzie w decydującym pojedynku triumfowała nad Włoszką Jasmine Paolini.

Anna Blinkowa - Lilli Tagger 6:3, 6:3.