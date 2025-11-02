Siatkarska niedziela na antenach Polsatu! Gdzie oglądać mecze?

Dzień zaczniemy od dwóch spotkań Tauron Ligi. Najpierw BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała podejmie #VolleyWrocław. Gospodynie rozpoczęły sezon od porażki, ale mierzyły się z mistrzyniami Polski z Rzeszowa. W następnych dwóch meczach sięgnęły już po zwycięstwo, w pokonanym polu zostawiając Stal Mielec i Chemika Police. W starciu z drużyną z Dolnego Śląska są faworytkami.

Następnie przyglądać się będziemy rywalizacji ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - ŁKS Commercecon Łódź. Siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego nie miały do tej pory powodów do radości. W trzech pierwszych seriach gier poniosły trzy porażki, wygrywając zaledwie jednego seta. W spotkaniu z mocnymi łodziankami będzie im trudno o punkty.



Po dwóch meczach kobiet przyjdzie czas na starcie panów. Przeniesiemy się do Włoch na spotkanie Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia. Przyjezdni w dotychczasowych trzech meczach odnieśli trzy zwycięstwa. Jedyny punkt stracili w drugiej kolejce, kiedy pokonali po dogrywce zespół Lube Civitanova. Z kolei gospodarze po porażce w pierwszej serii spotkań z drużyną z Mediolanu w dwóch następnych sięgnęli już po komplet punktów.



Na koniec dnia wrócimy do Polski. W wieczornym meczu PlusLigi InPost ChKS Chełm zagra z Bogdanką LUK Lublin. Beniaminek ma już na koncie premierowe zwycięstwo w Pluslidze. Przed własną publicznością okazał się lepszy od Cuprum Stilonu Gorzów. W konfrontacji z mistrzami Polski nikt nie stawia na chełmian. Gdyby udało im się wydrzeć choćby punkt lublinianom, byłaby to niespodzianka sporego kalibru.

Siatkówka na sportowych antenach Polsatu - 02.11. Plan transmisji

14:45 - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - #VolleyWrocław; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

17:30 - ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki - ŁKS Commercecon Łódź; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

17:55 - Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia; Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

20:30 - InPost ChKS Chełm - Bogdanka LUK Lublin; Polsat Sport 1, Polsat Box Go