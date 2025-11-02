Świetny mecz drużyny Polaka! Odwrócili losy spotkania

Siatkówka

Wolfdogs Nagoya z Norbertem Huberem w składzie odwrócili losy spotkania z VC Nagano Tridents. Drużyna Polaka przegrywała już 0:2, aby doprowadzić do tie-breaka i pokonać rywala w dramatycznych okolicznościach. Wicemistrz olimpijski z Paryża zdobył 10 punktów w tym meczu.

Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi detalami i polskimi symbolami narodowymi, wykrzykujących z emocji na boisku.
Norbert Huber (z prawej) pomógł swojej drużynie odwrócić losy rywalizacji.

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęła ekipa z Nagano, która wygrała dwa pierwsze sety kolejno do 23 i 24. Siatkarze Wolfdogs przebudzili się dopiero w trzeciej partii, gdzie gładko zwyciężyli 25:19. Nieco trudniej wyglądała czwarta partia, gdzie udało się wygrać dopiero przy stanie 25:23 oraz trwający 19 minut tie-break, w którym siatkarze z Nagoji ostatecznie sięgnęli po upragnione zwycięstwo.

 

W składzie drużyny Wolfdogs nie brakuje zagranicznych gwiazd, które często przesądzają o losach zwycięstwa. Tak było także tym razem, gdy na boisku pojawili się Timothee Carle czy Norbert Huber. Francuski przyjmujący zdobył 18 punktów atakiem, z kolei Polak punktował 9 razy atakiem i raz blokiem.

 

Wolfdogs Nagoya, którzy wygrali trzy z czterech rozegranych spotkań w następnych meczach zmierzą się z Suntory Sunbirds. Rywalizację zaplanowano na 8 i 9 listopada.

