Przed nami niezwykle interesujące spotkanie w siatkarskiej TAURON Lidze, gdzie zespół BKS-u podejmie zawodniczki z Wrocławia. Obie ekipy mają już za sobą pierwsze starcia sezonu i zarówno wygrywały jak i przegrywały swoje spotkania.

BKS na start rozgrywek pojechał na trudny teren do Rzeszowa, gdzie musiał uznać wyższość jednego z faworytów do medalu. Bielszczanki praktycznie bezbłędnie spisały się za to w kolejnych dwóch spotkaniach i powoli pukają do czołówki ligowej tabeli.

Volley Wrocław odniósł za to dwie porażki po inauguracji rozgrywek, w których wygrał pewnie z beniaminkiem z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przegrane w meczach z Radomką i Stalą Mielec nie napawają zatem optymizmem przed spotkaniem z bielszczankami.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – Volley Wrocław od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

