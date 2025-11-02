TAURON Liga: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – Volley Wrocław. Relacja live i wynik na żywo
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała i Volley Wrocław zmierzą się w meczu 4. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Który zespół będzie górą? Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – Volley Wrocław od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.
Przed nami niezwykle interesujące spotkanie w siatkarskiej TAURON Lidze, gdzie zespół BKS-u podejmie zawodniczki z Wrocławia. Obie ekipy mają już za sobą pierwsze starcia sezonu i zarówno wygrywały jak i przegrywały swoje spotkania.
ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska niedziela na antenach Polsatu! Gdzie oglądać mecze?
BKS na start rozgrywek pojechał na trudny teren do Rzeszowa, gdzie musiał uznać wyższość jednego z faworytów do medalu. Bielszczanki praktycznie bezbłędnie spisały się za to w kolejnych dwóch spotkaniach i powoli pukają do czołówki ligowej tabeli.
Volley Wrocław odniósł za to dwie porażki po inauguracji rozgrywek, w których wygrał pewnie z beniaminkiem z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przegrane w meczach z Radomką i Stalą Mielec nie napawają zatem optymizmem przed spotkaniem z bielszczankami.
Relacja live i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – Volley Wrocław od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl