Czas na kolejne ciekawe spotkanie w siatkarskiej TAURON Lidze! Już w niedzielę na boisko wyjdą siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego i Łodzi.

Dla zespołu LOS będzie to okazja na zdobycie pierwszych punktów w tym sezonie. Beniaminek zdołał ugrać zaledwie seta w trzech spotkaniach i liczy na odwrócenie tej passy, choć zadanie nie będzie łatwe.

ŁKS również nie ma łatwego początku sezonu, ale głównie ze względu na choroby, które dotknęły zespół. Drużyna Adriana Chylińskiego rozegrała zaledwie dwa mecze, z czego jeden wygrała, a jeden przegrała. Co więcej – już 5 listopada zagra w Superpucharze Polski, co może być szansą dla siatkarek z Nowego Dworu Mazowieckiego na ugryzienie faworyta.

Relacja live i wynik na żywo meczu EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki – ŁKS Commercecon Łódź od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport