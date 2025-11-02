Trener klubu Premier League zwolniony! To oficjalne

Ekipa "Wędrowców" w sobotę poniosła druzgocącą porażkę 0:3 z Fulham, przedłużając serię bez zwycięstwa do 10 meczów ligowych. Ma zaledwie dwa punkty na 30 możliwych do zdobycia.

ZOBACZ TAKŻE: Cash doceniony w Anglii! Miażdżąca przewaga

Wolverhampton zajmuje 20. miejsce w tabeli i znajduje się osiem punktów za strefą dającą utrzymanie. Zespół strzelił najmniej bramek i ma najgorszą obronę w lidze (bilans 7:22).

Odejście 57-letniego Pereiry kończy 11-miesięczny okres pracy trenera, który dołączył do klubu w grudniu 2024 roku, zastępując Gary'ego O'Neila.

Portugalczyk zapewnił sobie przedłużenie umowy z Wanderers dzięki serii sześciu zwycięstw z rzędu w marcu i kwietniu, kończąc poprzedni sezon z 17 punktami przewagi nad strefą spadkową.

Pomimo słabego początku obecnego sezonu, prezes klubu Jeff Shi publicznie poparł Pereirę, nagradzając go nowym kontraktem. Teraz odejście Pereiry oznacza jego szósty rok z rzędu, w którym stracił zatrudnienie po zazwyczaj niezbyt długich epizodach.

- Vitor i jego zespół niestrudzenie pracowali dla Wolves i pomogli nam przetrwać trudny okres w zeszłym sezonie, za co jesteśmy wdzięczni. Niestety, początek tego sezonu był rozczarowujący. Doszliśmy do punktu, w którym musimy dokonać zmian - powiedział Shi, cytowany przez stronę klubową.

Pereira od 2020 roku miał krótkie okresy pracy w różnych krajach, prowadząc chiński Shanghai SIPG, turecki Fenerbahce Stambuł, brazylijskie Corinthians Sao Paulo i Flamengo Rio de Janeiro oraz Al Shabab Rijad z Arabii Saudyjskiej, zanim dołączył do Wolves.