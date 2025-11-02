UFC Fight Night 263: Garcia - Onama. Wyniki i skróty walk

Julian CieślakSporty walki

Za nami gala UFC Fight Night 263 w Las Vegas. Fani mieszanych sztuk walki mogli zobaczyć łącznie 13 pojedynków, na czele z walką wieczoru, w której bój stoczyli Amerykanin Steve Garcia i Ugandyjczyk David Onama. Oto wyniki i skróty walk podczas gali UFC Fight Night 263.

Zawodnik MMA z podniesioną ręką w geście zwycięstwa, z widocznymi śladami walki na twarzy.
fot. Polsat Sport
Steve Garcia po zwycięstwie nad Davidem Onamą na UFC Fight Night 263

UFC Fight Night 263. Wyniki gali:

Main event:
66,2 kg: Steve Garcia pokonał Davida Onamę przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie (3:34)

 

Karta główna:
120,6 kg: Waldo Cortes-Acosta pokonał Ante Deliję przez nokaut w pierwszej rundzie (3:59)
77,6 kg: Jeremiah Wells pokonał Thembę Gorimbo przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
66,2 kg: Yadier del Valle pokonał Isaaca Dulgariana przez poddanie w pierwszej rundzie (3:41)
77,6 kg: Charles Radtke pokonał Daniela Frunzę przez poddanie w trzeciej rundzie (4:29)
59,0 kg: Allan Nascimento pokonał Cody'ego Durdena przez poddanie w pierwszej rundzie (3:13)

 

Karta wstępna:
93,4 kg: Billy Elekana pokonał Kevina Christiana przez poddanie techniczne w pierwszej rundzie (3:33)
61,7 kg: Timmy Cuamba pokonał Chang Ho Lee przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
84,3 kg: Donte Johnson pokonał Sedriquesa Dumasa przez poddanie w drugiej rundzie rundzie (1:20)
61,7 kg: Norma Dumont pokonała Ketlen Vieirę przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)
52,6 kg: Alice Ardelean pokonała Montserrat Conejo przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)
77,6 kg: Seok Hyeon Ko pokonał Phila Rowe'a przez jednogłośną decyzję sędziów (30-26, 30-27, 30-27)
52,2 kg: Talita Alencar pokonała Arianne Carnelossi przez poddanie w trzeciej rundzie (4:36)

Przejdź na Polsatsport.pl
DAVID ONAMAMMASPORTY WALKISTEVE GARCIAUFCUFC FIGHT NIGHT 263
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paweł Strykowski - Mateusz Gołąb. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 