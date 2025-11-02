UFC Fight Night 263: Garcia - Onama. Wyniki i skróty walk
Za nami gala UFC Fight Night 263 w Las Vegas. Fani mieszanych sztuk walki mogli zobaczyć łącznie 13 pojedynków, na czele z walką wieczoru, w której bój stoczyli Amerykanin Steve Garcia i Ugandyjczyk David Onama. Oto wyniki i skróty walk podczas gali UFC Fight Night 263.
Steve Garcia - David Onama. Skrót walki
Waldo Cortes-Acosta - Ante Delija. Skrót walki
Jeremiah Wells - Themba Gorimbo. Skrót walki
Isaac Dulgarian - Yadier del Valle. Skrót walki
Charles Radtke - Daniel Frunza. Skrót walki
Allan Nascimento - Cody Durden. Skrót walki
UFC Fight Night 263. Wyniki gali:
Main event:
66,2 kg: Steve Garcia pokonał Davida Onamę przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie (3:34)
Karta główna:
120,6 kg: Waldo Cortes-Acosta pokonał Ante Deliję przez nokaut w pierwszej rundzie (3:59)
77,6 kg: Jeremiah Wells pokonał Thembę Gorimbo przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
66,2 kg: Yadier del Valle pokonał Isaaca Dulgariana przez poddanie w pierwszej rundzie (3:41)
77,6 kg: Charles Radtke pokonał Daniela Frunzę przez poddanie w trzeciej rundzie (4:29)
59,0 kg: Allan Nascimento pokonał Cody'ego Durdena przez poddanie w pierwszej rundzie (3:13)
Karta wstępna:
93,4 kg: Billy Elekana pokonał Kevina Christiana przez poddanie techniczne w pierwszej rundzie (3:33)
61,7 kg: Timmy Cuamba pokonał Chang Ho Lee przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)
84,3 kg: Donte Johnson pokonał Sedriquesa Dumasa przez poddanie w drugiej rundzie rundzie (1:20)
61,7 kg: Norma Dumont pokonała Ketlen Vieirę przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)
52,6 kg: Alice Ardelean pokonała Montserrat Conejo przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)
77,6 kg: Seok Hyeon Ko pokonał Phila Rowe'a przez jednogłośną decyzję sędziów (30-26, 30-27, 30-27)
52,2 kg: Talita Alencar pokonała Arianne Carnelossi przez poddanie w trzeciej rundzie (4:36)