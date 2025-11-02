UFC Fight Night 263: Garcia - Onama. Wyniki i skróty walk

UFC Fight Night 263. Wyniki gali:

Main event:

66,2 kg: Steve Garcia pokonał Davida Onamę przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie (3:34)

Karta główna:

120,6 kg: Waldo Cortes-Acosta pokonał Ante Deliję przez nokaut w pierwszej rundzie (3:59)

77,6 kg: Jeremiah Wells pokonał Thembę Gorimbo przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

66,2 kg: Yadier del Valle pokonał Isaaca Dulgariana przez poddanie w pierwszej rundzie (3:41)

77,6 kg: Charles Radtke pokonał Daniela Frunzę przez poddanie w trzeciej rundzie (4:29)

59,0 kg: Allan Nascimento pokonał Cody'ego Durdena przez poddanie w pierwszej rundzie (3:13)

Karta wstępna:

93,4 kg: Billy Elekana pokonał Kevina Christiana przez poddanie techniczne w pierwszej rundzie (3:33)

61,7 kg: Timmy Cuamba pokonał Chang Ho Lee przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

84,3 kg: Donte Johnson pokonał Sedriquesa Dumasa przez poddanie w drugiej rundzie rundzie (1:20)

61,7 kg: Norma Dumont pokonała Ketlen Vieirę przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)

52,6 kg: Alice Ardelean pokonała Montserrat Conejo przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

77,6 kg: Seok Hyeon Ko pokonał Phila Rowe'a przez jednogłośną decyzję sędziów (30-26, 30-27, 30-27)

52,2 kg: Talita Alencar pokonała Arianne Carnelossi przez poddanie w trzeciej rundzie (4:36)