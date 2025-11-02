WTA Finals: Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Występuje w nim osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Ostatnią, która obroniła tytuł, była Amerykanka Serena Williams; najlepsza w latach 2012-14. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova.

10 ostatnich edycji wygrało 10 różnych zawodniczek. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 Świątek, która przystąpi do rywalizacji dokładnie w 10. rocznicę zwycięstwa starszej koleżanki.

W niedzielę do gry wejdzie Aryna Sabalenka. Jej pierwszą rywalką będzie Jasmine Paolini.

Sabalenka - Paolini. Kto wygrał? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Sabalenka - Paolini? Jaki wynik? Te pytania zadają sobie fani tenisa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Kiedy tylko zostanie zakończone, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.