WTA Finals: Coco Gauff - Jessica Pegula. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Łukasz OstrowskiTenis

Coco Gauff - Jessica Pegula to mecz w ramach pierwszej kolejki WTA Finals. Kto wygrał mecz Gauff - Pegula? Jaki wynik? Sprawdź poniżej.

Czarnoskóra tenisistka w jasnoniebieskim stroju sportowym na korcie tenisowym podczas turnieju WTA Finals 2025.
fot: PAP
Coco Gauff

Ruszył prestiżowy turniej WTA Finals 2025, w którym rywalizują najlepsze tenisistki świata. Zmagania rozpoczęły się od fazy grupowej, a Iga Świątek trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimovą oraz Jeleną Rybakiną.

 

W grupie Sereny Williams rozegrano już pierwsze mecze. Obie Amerykanki - Keys i Anisimova - poniosły porażki w swoich spotkaniach. Liderką tabeli jest Świątek, która w inauguracyjnym występie oddała rywalce zaledwie trzy gemy, natomiast Rybakina jest druga, bo straciła cztery partie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?

 

W drugiej grupie - nazwanej grupą Steffi Graf - rywalizują Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Coco Gauff oraz Jessica Pegula.

 

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Gauff - Pegula. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Spotkanie Gauff - Pegula rozpocznie się około godziny 16:30. Kiedy tylko zostanie zakończone, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.

Przejdź na Polsatsport.pl
COCO GAUFFJESSICA PEGULATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA FINALSWTA FINALS 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Amanda Anisimova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 