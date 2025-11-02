WTA Finals: Coco Gauff - Jessica Pegula. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Ruszył prestiżowy turniej WTA Finals 2025, w którym rywalizują najlepsze tenisistki świata. Zmagania rozpoczęły się od fazy grupowej, a Iga Świątek trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimovą oraz Jeleną Rybakiną.

W grupie Sereny Williams rozegrano już pierwsze mecze. Obie Amerykanki - Keys i Anisimova - poniosły porażki w swoich spotkaniach. Liderką tabeli jest Świątek, która w inauguracyjnym występie oddała rywalce zaledwie trzy gemy, natomiast Rybakina jest druga, bo straciła cztery partie.

W drugiej grupie - nazwanej grupą Steffi Graf - rywalizują Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Coco Gauff oraz Jessica Pegula.

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Gauff - Pegula. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Spotkanie Gauff - Pegula rozpocznie się około godziny 16:30. Kiedy tylko zostanie zakończone, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.