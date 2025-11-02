Zieliński/Goransson - Bollipalli/Kadhe na żywo. ATP w Metz. Relacja live i wynik online
Jan Zieliński/Andre Goransson - Rithvik Bollipalli/Arjun Kadhe to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Metz. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Andre Goransson - Rithvik Bollipalli/Arjun Kadhe na Polsatsport.pl.
Jan Zieliński i Andre Goransson przystępują wspólnie do kolejnego turnieju. Polsko-szwedzka para wcześniej bowiem odpadła z rywalizacji ATP Masters 1000 w Paryżu w pierwszej rundzie.
Zieliński i Goransson pozostali we Francji i obecnie biorą udział w imprezie rangi ATP 250 w Metz. W drabince turniejowej są najwyżej notowanymi zawodnikami - zostali rozstawieni z numerem 1.
Przeciwnikami Polaka i Szweda w premierowej fazie zmagań są Rithvik Bollipalli i Arjun Kadhe. Indusi występują w Moselle Open dzięki zamrożonemu rankingowi.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Andre Goransson - Rithvik Bollipalli/Arjun Kadhe na Polsatsport.pl.