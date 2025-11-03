Afera! Siatkarka oskarżona o bycie... siatkarzem!

Siatkarski świat grzmi po wydarzeniach do jakich doszło w Albanii, gdzie Nayara Ferreira miała występować w jednym z tamtejszych klubów. Została jednak zawieszona przez Albańską Federację Siatkówki, która nakazała jej poddać się testom płci po skargach pozostałych klubów. Afera wybuchła pod koniec października.

Rzecz jasna klub Brazylijki jest wstrząśnięty tą sprawą i uważa ją za dyskryminującą.

- Nie wiem, jaką logiką Federacja zaakceptowała tę prośbę. Nie ma powodu i nie ma wątpliwości. Od 15 lat gra zawodowo w siatkówkę. Grała w kilku ligach europejskich znacznie lepszych niż nasza. Nie ma absolutnie żadnego powodu, by ją kwestionować - przyznał Orlando Koja.

Na ten temat postanowiła wypowiedzieć się również sama oskarżona.

- Jestem w stu procentach kobietą. To jest nieludzkie i nie do przyjęcia - zaznaczyła.

