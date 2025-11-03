Anisimova górą w amerykańskim boju w WTA Finals! Zadecyduje mecz ze Świątek

Starcie Amandy Anisimovej z Madison Keys podczas WTA Finals w Rijadzie było rywalizacją zawodniczek z grupy Sereny Williams, które w swoim premierowym spotkaniu poniosły porażkę. Pierwsza z nich musiała uznać wyższość Kazaszki Jeleny Rybakiny, natomiast druga okazała się gorsza od Igi Świątek.

Początek amerykańskiego meczu był nerwowy w wykonaniu obu pań. Pierwsze cztery gemy padły bowiem łupem returnujących (2:2). Następnie wydarzenia na korcie przybrały spokojniejszy przebieg - tenisistki ustabilizowały swoje podanie (4:4). Kluczowa dla losów premierowej partii była końcówka. Przy stanie 4:4 kolejne przełamanie zdobyła Keys, która kilka minut później zamknęła seta własnym serwisem (6:4).

Triumfatorka tegorocznej edycji Australian Open nie zwalniała tempa. Zdobyła breaka już na starcie drugiej odsłony zmagań i prowadziła 2:0 oraz 3:1. Od tamtego momentu do gry wróciła Anisimova. 24-latka nie dała dojść do głosu swojej rodaczce, zapisała na swoje konto aż pięć gemów z rzędu i wyrównała stan całego pojedynku (6:3).

Anisimova kontynuowała świetną passę w decydującym akcie. Przełamała na 1:0 i ciągle była z przodu. Przy wyniku 3:1 młodsza z Amerykanek znów odebrała podanie swojej rodaczce i poszła za ciosem, gdy rozpoczynała akcje (5:1). Finalistka Wimbledonu i US Open domknęła batalię (6:2) i sięgnęła po pierwszą wiktorię podczas imprezy w Rijadzie.

Amerykanka w swoim pierwszym starciu musiała bowiem uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Kazaszka następnie okazała się lepsza od Igi Świątek. To właśnie z Polką Anisimova zmierzy się o awans z grupy.

Amanda Anisimova - Madison Keys 4:6, 6:3, 6:2