Anisimova górą w amerykańskim boju w WTA Finals! Zadecyduje mecz ze Świątek

Julian CieślakTenis

Amanda Anismova po zaciętej potyczce pokonała Madison Keys w drugim meczu grupowym turnieju WTA Finals. Młodsza z Amerykanek odwróciła losy zmagań i triumfowała w trzech setach. Dla finalistki dwóch tegorocznych Wielkich Szlemów - Wimbledonu i US Open - to premierowe zwycięstwo w Rijadzie po porażce z Jeleną Rybakiną. O awans zmierzy się z Igą Świątek.

Amanda Anisimova w czerwonym stroju sportowym świętuje zwycięstwo, unosząc rękę
fot. PAP/EPA
Amanda Anisimova

Starcie Amandy Anisimovej z Madison Keys podczas WTA Finals w Rijadzie było rywalizacją zawodniczek z grupy Sereny Williams, które w swoim premierowym spotkaniu poniosły porażkę. Pierwsza z nich musiała uznać wyższość Kazaszki Jeleny Rybakiny, natomiast druga okazała się gorsza od Igi Świątek.

 

Początek amerykańskiego meczu był nerwowy w wykonaniu obu pań. Pierwsze cztery gemy padły bowiem łupem returnujących (2:2). Następnie wydarzenia na korcie przybrały spokojniejszy przebieg - tenisistki ustabilizowały swoje podanie (4:4). Kluczowa dla losów premierowej partii była końcówka. Przy stanie 4:4 kolejne przełamanie zdobyła Keys, która kilka minut później zamknęła seta własnym serwisem (6:4).

 

Triumfatorka tegorocznej edycji Australian Open nie zwalniała tempa. Zdobyła breaka już na starcie drugiej odsłony zmagań i prowadziła 2:0 oraz 3:1. Od tamtego momentu do gry wróciła Anisimova. 24-latka nie dała dojść do głosu swojej rodaczce, zapisała na swoje konto aż pięć gemów z rzędu i wyrównała stan całego pojedynku (6:3).

 

Anisimova kontynuowała świetną passę w decydującym akcie. Przełamała na 1:0 i ciągle była z przodu. Przy wyniku 3:1 młodsza z Amerykanek znów odebrała podanie swojej rodaczce i poszła za ciosem, gdy rozpoczynała akcje (5:1). Finalistka Wimbledonu i US Open domknęła batalię (6:2) i sięgnęła po pierwszą wiktorię podczas imprezy w Rijadzie.

 

Amerykanka w swoim pierwszym starciu musiała bowiem uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Kazaszka następnie okazała się lepsza od Igi Świątek. To właśnie z Polką Anisimova zmierzy się o awans z grupy.

 

Amanda Anisimova - Madison Keys 4:6, 6:3, 6:2

AMANDA ANISIMOVAMADISON KEYSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA FINALSWTA FINALS 2025WTA FINALS RIJADWTA FINALS RIJAD 2025WTA TOUR
