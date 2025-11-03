Betclic 1 Liga: ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Łodzianie notują kolejny rozczarowujący sezon - w ligowej tabeli zajmują dopiero dziesiąte miejsce i do swojego poniedziałkowego rywala tracą dziewięć punktów. Szczególnie źle podopieczni Szymona Grabowskiego prezentują się na wyjazdach. Z delegacji przywieźli zaledwie cztery "oczka" i jest to najgorszy wynik w całej lidze. "Rycerze Wiosny" na swoje szczęście podejmą wicelidera na własnym gruncie, gdzie jeszcze nie przegrali.





Śląsk po niemrawym początku sezonu zaczął regularnie punktować i wygrywać, dzięki temu w ligowej stawce ustępuje jedynie dominatorowi - Wiśle Kraków. Spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy przegrał zaledwie dwa spotkania z ostatnich dwunastu rozegranych gier. W świetnej dyspozycji znajduje się sprowadzony z Górnika Łęczna napastnik, Przemysław Banaszak, który strzelał bramki w trzech ostatnich meczach.





Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek o godzinie 18:45.

ST, Polsat Sport